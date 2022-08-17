ПОЛІТИКА НОВИНИЛідери Ізраїлю й Туреччини ухвалили рішення про відновлення дипломатичних відносин у повному обсязі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль і Туреччина повністю відновлюють дипломатичні відносини
Відновлення відносин з Туреччиною є важливою цінністю для регіональної стабільності та дуже важливою економічною новиною для громадян Ізраїлю. Ми продовжуватимемо зміцнювати позиції Ізраїлю у світі
Фото: з вільного доступу
Домовленості були досягнуті після розмови ізраїльского премʼєр-міністра Яїра Лапіда з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, про це йдеться у пресрелізі Офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда.
"Після домовленостей, досягнутих під час візиту прем’єр-міністра Яїра Лапіда до Анкари з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу та розмови прем’єр-міністра Лапіда з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також позитивних зрушень у ізраїльсько-турецьких відносинах за останній рік, дві країни вирішили відновити дипломатичні відносини у повному обсязі", - повідомили в Офісі.
Зазначається, що сторони вирішили знову підвищити рівень відносин між двома країнами до повноцінних дипломатичних відносин і повернути послів і генеральних консулів двох країн.
"Відновлення відносин з Туреччиною є важливою цінністю для регіональної стабільності та дуже важливою економічною новиною для громадян Ізраїлю. Ми продовжуватимемо зміцнювати позиції Ізраїлю у світі", - заявив Лапід.
Нагадаємо, що напруженість між країнами тривала понад 10 років. Послів одна одної країни вислали після протестів палестинців на кордоні із сектором Гази проти відкриття посольства США в Єрусалимі. У 2018 році під час заворушень через дії ізраїльських військ загинули приблизно 60 палестинців.
Варто зазначити, що інтереси Ізраїлю та Туреччини співпадають у Сирії, країни борються зі впливом росії та Ірану, а також з режимом Башара Асада, якого підтримує і захищає рф.
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