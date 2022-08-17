Ізраїль і Туреччина повністю відновлюють дипломатичні відносини

Відновлення відносин з Туреччиною є важливою цінністю для регіональної стабільності та дуже важливою економічною новиною для громадян Ізраїлю. Ми продовжуватимемо зміцнювати позиції Ізраїлю у світі

Лідери Ізраїлю й Туреччини ухвалили рішення про відновлення дипломатичних відносин у повному обсязі.

Домовленості були досягнуті після розмови ізраїльского премʼєр-міністра Яїра Лапіда з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, про це йдеться у пресрелізі Офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда.

"Після домовленостей, досягнутих під час візиту прем’єр-міністра Яїра Лапіда до Анкари з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу та розмови прем’єр-міністра Лапіда з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також позитивних зрушень у ізраїльсько-турецьких відносинах за останній рік, дві країни вирішили відновити дипломатичні відносини у повному обсязі", - повідомили в Офісі.

Зазначається, що сторони вирішили знову підвищити рівень відносин між двома країнами до повноцінних дипломатичних відносин і повернути послів і генеральних консулів двох країн.

"Відновлення відносин з Туреччиною є важливою цінністю для регіональної стабільності та дуже важливою економічною новиною для громадян Ізраїлю. Ми продовжуватимемо зміцнювати позиції Ізраїлю у світі", - заявив Лапід.