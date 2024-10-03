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Ізраїль, імовірно, завдав удару по російській базі в Сирії – Bild

03 жовтня 2024, 19:31
Ізраїль, імовірно, завдав удару по російській базі в Сирії – Bild
Фото: x.com/aydin_baylan
Метою удару був вантаж іранської зброї, призначеної для Хезболли.
Ізраїль, імовірно, завдав удару по російській авіабазі "Хмеймім" у Сирії, де перебував вантаж іранської зброї, призначеної для ліванського угруповання "Хезболла".
 
Про це пише німецьке видання Bild.
 
Так, у мережі з'явилися фотографії та відео, на яких видно потужні вибухи в районі бази Хмеймім. Незабаром після цього представники "Хезболли" і сирійські журналісти повідомили про ізраїльський удар по російській базі.
 
"Ізраїльська атака була спрямована на склад всередині російської бази Хмеймім. Ізраїль розбомбив базу через годину після прибуття на неї іранського літака Qeshm Fars Air", - написав журналіст опозиційної сирійської телекомпанії Syria TV Абдулла аль-Муса.
 
Турецький журналіст, який говорив із Bild на умовах анонімності, підтвердив цю версію. За даними його джерел, причиною ізраїльського удару став вантаж, який прибув з Ірану "під виглядом гуманітарної допомоги для ліванців".
 
Як зазначає Bild, Ізраїль уже багато років практикує авіаудари по території Сирії в спробах зірвати постачання іранської зброї "Хезболлі". Однак досі ізраїльтяни утримувалися від ударів по російській військовій базі.

 

Утім, за іншими даними, іранська зброя зберігалася за 700 метрів від російської бази, і ВПС Ізраїлю били саме туди, а не по російській базі. При цьому повідомляється, що росіяни намагалася збити ізраїльські ракети, але не змогли.

війна в УкраїніІзраїльросія окупанти

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