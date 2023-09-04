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Ізраїль купить у США 25 винищувачів F-35

04 вересня 2023, 10:51
Ізраїль купить у США 25 винищувачів F-35
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант надіслав запит до США та компанії Lockheed Martin на придбання 25-ти літаків F-35.

Наразі загальна кількість винищувачів Ізраїлю збільшиться до 75.

Про це пише The Jerusalem Post

В заяві міністерства вказано, що Ізраїль почне отримувати по 3 літаки на рік, починаючи з 2027 року.

Загальна вартість угоди $3 млрд. 

Lockheed Martin і виробник двигунів Pratt & Whitney взяли на себе зобов'язання залучити ізраїльську оборонну промисловість до виробництва компонентів до замовлених літаків.

Також Міністерство оборони Ізраїлю на початку року запросило в США 25 винищувачів F-15 EX Boeing для заміни попередніх моделей. 

Минулої осені Ізраїль уклав угоду про придбання чотирьох літаків дозаправки в повітрі Boeing KC-46A. 

Нагадаємо, що Ізраїль і США проведуть навчання, що імітують атаку на ядерні об'єкти Ірану.
СШАІзраїльF-35

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