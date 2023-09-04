Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант надіслав запит до США та компанії Lockheed Martin на придбання 25-ти літаків F-35.

Наразі загальна кількість винищувачів Ізраїлю збільшиться до 75.

Про це пише The Jerusalem Post.

В заяві міністерства вказано, що Ізраїль почне отримувати по 3 літаки на рік, починаючи з 2027 року.

Загальна вартість угоди $3 млрд.

Lockheed Martin і виробник двигунів Pratt & Whitney взяли на себе зобов'язання залучити ізраїльську оборонну промисловість до виробництва компонентів до замовлених літаків.

Також Міністерство оборони Ізраїлю на початку року запросило в США 25 винищувачів F-15 EX Boeing для заміни попередніх моделей.

Минулої осені Ізраїль уклав угоду про придбання чотирьох літаків дозаправки в повітрі Boeing KC-46A.