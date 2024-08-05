Ізраїль ліквідував міністра економіки Хамасу
05 серпня 2024, 13:33
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Абеда Аль-Зері відіграв важливу роль у керуванні зусиллями бойовиків "щодо захоплення контролю над гуманітарною допомогою", заявили у Цахалі.
Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Зазначається, що за даними Армії оборони Ізраїлю терориста Хамасу Абеда аль-Зеріеї ліквідували у неділю. Він був оперативником виробничого департаменту військового крила терористичного угруповання, а також міністром економіки Хамас у секторі Газа.
Військові додали, що Зеріеї брав участь у встановленні контролю над гуманітарною допомогою в секторі Гази та управлінні ринками Хамас Також він відповідав за розповсюдження палива, газу і засобів для діяльності радикального руху ісламістів.
Нагадаємо, лідери терористичного угруповання Хамас призначили ексочільника політбюро організації Халеда Машаля тимчасовим наступником Ісмаїла Ганії до проведення нових виборів.
Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс Хамасу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.