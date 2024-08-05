Ізраїль ліквідував міністра економіки Хамасу

Абеда Аль-Зері відіграв важливу роль у керуванні зусиллями бойовиків "щодо захоплення контролю над гуманітарною допомогою", заявили у Цахалі.

Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що за даними Армії оборони Ізраїлю терориста Хамасу Абеда аль-Зеріеї ліквідували у неділю. Він був оперативником виробничого департаменту військового крила терористичного угруповання, а також міністром економіки Хамас у секторі Газа.

Військові додали, що Зеріеї брав участь у встановленні контролю над гуманітарною допомогою в секторі Гази та управлінні ринками Хамас Також він відповідав за розповсюдження палива, газу і засобів для діяльності радикального руху ісламістів.