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Ізраїль ліквідував нового начальника іранського Генштабу

17 червня 2025, 13:13
Ізраїль ліквідував нового начальника іранського Генштабу
Фото: Галина Грицишин
Раніше він керував Корпусом вартових ісламської революції.

Армія Ізраїлю ліквідувала нового начальника Генштабу Збройних сил Ірану Алі Шадмані, якого було призначено на посаду лише пару днів тому після загибелі його попередника. 

Про це повідомила пресслужба Цахал. 

"В результаті точних даних, отриманих розвідувальним управлінням Цахал, вночі у вівторок ВПС Ізраїлю завдали удару по командному центру в самому центрі Тегерана і знищили Алі Шадмані", - заявили в армії. 

Військвий Шадмані був одним із найближчих соратників верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

До призначення він очолював екстрене командування Збройних сил Ірану. 

Також під його керівництвом перебували як Корпус вартових ісламської революції та регулярна армія країни. Екстрений командний центр Хатам аль-Анбія, яким керував Шадмані, відповідав за управління бойовими операціями.

На різних посадах військовий безпосередньо впливав на оперативні плани Тегерана проти Ізраїлю. Ліквідація Шадмані продовжує серію операцій зі знищення вищого військового керівництва Ірану та послаблює командну структуру іранських Збройних сил, наголосили в ізраїльській армії.

 
ІзраїльвійнаІран

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