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Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями – WP

18 жовтня 2024, 19:53
Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями – WP
Фото: з вільного доступу
Стали відомі подробиці майбутнього можливого удару Ізраїлю по Ірану

Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями.

Про це пише видання Washinhton Post із посиланням на ізраїльських чиновників.

При цьому наголошується, що рішення щодо цілей ударів поки що не прийнято.

"За словами ізраїльських чиновників, остаточного рішення про цілі удару в Ірані поки не прийнято, але атака очікується найближчими днями", – йдеться у публікації. 

ІзраїльІранвійна в Україніросія окупанти

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