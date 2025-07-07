Ізраїль може підписати угоди із Сирією, Ліваном і Саудівською Аравією – посол

За його словами, Хамас, організувавши напад 7 жовтня 2023 року, сподівався на підтримку з боку "Хезболли", хуситів та Ірану, аби поставити Ізраїль на колін

Після 7 жовтня на Близькому Сході почалася нова епоха - Хамас та його союзники не досягли цілей, а Ізраїль наблизився до дипломатичного прориву.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

За його словами, Хамас, організувавши напад 7 жовтня 2023 року, сподівався на підтримку з боку "Хезболли", хуситів та Ірану, аби поставити Ізраїль на коліна.

Однак усе стало навпаки: бойовики Хамас розгромлені у Секторі Газа, "Хезболла" - в Лівані, а іранська ядерна програма, за словами дипломата, відкотилася на кілька років назад.