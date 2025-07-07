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Ізраїль може підписати угоди із Сирією, Ліваном і Саудівською Аравією – посол

07 липня 2025, 15:55
Ізраїль може підписати угоди із Сирією, Ліваном і Саудівською Аравією – посол
Фото: з вільного доступу
За його словами, Хамас, організувавши напад 7 жовтня 2023 року, сподівався на підтримку з боку "Хезболли", хуситів та Ірану, аби поставити Ізраїль на колін
Після 7 жовтня на Близькому Сході почалася нова епоха - Хамас та його союзники не досягли цілей, а Ізраїль наблизився до дипломатичного прориву.
 
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
 
За його словами, Хамас, організувавши напад 7 жовтня 2023 року, сподівався на підтримку з боку "Хезболли", хуситів та Ірану, аби поставити Ізраїль на коліна.
 
Однак усе стало навпаки: бойовики Хамас розгромлені у Секторі Газа, "Хезболла" - в Лівані, а іранська ядерна програма, за словами дипломата, відкотилася на кілька років назад.
Це, на думку Бродського, створює умови для розширення Авраамових угод - мирних домовленостей між Ізраїлем і низкою арабських країн.
 
Зараз ведуться переговори з Сирією, Ліваном і Саудівською Аравією. За словами Бродського, головною рушійною силою є Сполучені Штати, які здатні запропонувати партнерам у регіоні політичні й економічні дивіденди.
 
Крім того, зрушення стали можливими завдяки зміні влади в Сирії - нове керівництво менш агресивно налаштоване проти Ізраїлю. Також посол нагадав, що у Лівані армія вперше за довгий час почала реально контролювати південні території країни. Це, разом із послабленням "Хезболли", відкриває шлях до приєднання Лівану до Авраамових угод.
 
На запитання про ймовірну відмову Сирії від претензій на Голанські висоти, Бродський відповів обережно:
 
"Не знаю, чи достатньо цього, щоб укласти формальні відносини із Сирією, але це однозначно крок у правильному напрямку, якщо це правда", - сказав він.
 
Він підкреслив, що Ізраїль готовий до діалогу та бачить потенціал у налагодженні нових зв’язків.
 
Особливо з огляду на позитивний досвід співпраці з ОАЕ після підписання мирної угоди - відбувається активна торгівля, обмін технологіями та туристичний розвиток.

 

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