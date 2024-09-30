Ізраїль може почати наземну операцію в Лівані найближчими днями – WSJ

Цахал провів велику підготовку до наземного вторгнення.

Ізраїльські спецпризначенці здійснюють невеликі цілеспрямовані рейди на південь Лівану, де збирають розвідувальні дані й проводять розвідку перед можливим наземним вторгненням, яке може відбутися вже на цьому тижні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами джерел, рейди, які включали проникнення в тунелі "Хезболли", які розташовані вздовж кордону, відбувалися протягом останніх місяців. Вони є частиною зусиль Ізраїлю з послаблення можливостей "Хезболли" вздовж кордону, що розділяє Ізраїль і Ліван.

Співрозмовники видання зазначають, що час будь-яких наземних дій може змінитися. Ізраїль перебуває під сильним тиском з боку США, які вимагають не здійснювати масштабного вторгнення.

Колишній заступник командувача Цахал у Газі, бригадний генерал запасу Амір Авіві заявив, що наземне вторгнення Ізраїлю неминуче і що рейди є частиною підготовки до нього.

"Цахал провів велику підготовку до наземного вторгнення. Загалом, це завжди передбачає спеціальні операції. Це частина процесу", — зазначив він.

"Хезболла" виглядає настільки ослабленою, що дилема Ізраїлю полягає в тому, як далеко він повинен зайти в Ліван, сказав Авіві. Коли і на яких умовах Ізраїль піде, залишається незрозумілим, додав він.

Минулого тижня високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що країна сподівається уникнути наземного вторгнення. Однак Ізраїль нарощує свої сили на півночі, переключивши увагу на боротьбу з «Хезболлою», і зараз має на цьому фронті більше сил, ніж будь-де в країні.