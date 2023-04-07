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Ізраїль може продати Фінляндії систему ПРО "Праща Давида"

07 квітня 2023, 13:20
Ізраїль може продати Фінляндії систему ПРО
Фото: з вільного доступу
Угода оцінюється у 316 млн євро, і у зв'язку зі спільною розробкою системи зі Сполученими Штатами потрібен дозвіл на експорт від уряду США.

Ізраїль отримав від Фінляндії запит на закупівлю системи протиракетної оборони "Праща Давида".

Про це повідомляє Міноборони Ізраїлю.

"Очікується, що Міністерство оборони вперше поставить за кордон систему "Праща Давида". Після конкурсного процесу, що тривав кілька років, Міноборони Фінляндії обрало передову ізраїльську систему", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запит на закупівлю було отримано генеральним директором Міністерства оборони Ізраїлю Еялем Заміром.

Згідно з угодою, Ізраїль поставить Фінляндії систему ПРО "Праща Давида", включаючи перехоплювачі, пускові установки та радари, які будуть підключені до фінських систем управління та контролю.

"Праща Давида" - система багаторівневої протиракетної системи Армії оборони Ізраїлю, призначена для перехоплення балістичних ракет малої дальності та некерованих ракет великого калібру з дальністю пуску від 70 до 300 км (за іншими даними, від 40 до 200 км або від 40 до 300 кілометрів, та дозвукових). Розробляється ізраїльською компанією Rafael спільно з американською компанією Raytheon, і вона буде здатна перехоплювати та літаки.

Ізраїльпротиракетна оборонаФінляндіявійськова допомогавійна в Україні

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