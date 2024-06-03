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Ізраїль може призупинити війну з Хамас на 42 дні

03 червня 2024, 19:31
Ізраїль може призупинити війну з Хамас на 42 дні
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
Про повне завершення бойових дій поки не йдеться.

Ізраїль допускає призупинення війни з бойовиками Хамас на короткий термін. 

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, повідомляє і24.

Прем'єр Ізраїлю наголосив, що його країна готова обговорювати умови закінчення війни з Хамас. При цьому, за його словами, війна не закінчиться, якщо Ізраїль не виконає всі свої цілі.

"Ми можемо призупинити війну на 42 дні для повернення заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці та всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи здамося ми", - додав Нетаньяху.

Прем'єр нагадав, що Ізраїль хоче ліквідувати Хамас та звільнити всіх заручників.

Нагадаємо, восени минулого року озброєні бойовики Хамас вторглися до Ізраїлю. Там вони вбивали і викрадали мирних жителів та ізраїльських військових. У відповідь на такі дії Армія оборони Ізраїлю (Цахал) розпочала операцію проти терористів. Війська Ізраїлю увійшли до Сектору Газа і почали брати під свій контроль населені пункти.

Наразі Ізраїль контролює більшу частину Сектору Газа. Але у бойовиків все ще залишаються заручники, яких ізраїльська влада має намір звільнити.

 

війна в УкраїніХамас: Ізраїльросія-агресор

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