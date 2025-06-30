Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з півночі Cмуги Гази
30 червня 2025, 13:13
Фото: з вільних джерел
Людям у районах міста Газа та Джабалії наказали рухатися на південь до прибережної зони Аль-Мавасі.
Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з північних районів Cмуги Гази напередодні посилення військових дій.
Про це пише BBC, зазначаючи, що президент США Дональд Трамп наполягає на угоді про припинення вогню.
Людям у районах міста Газа та Джабалії наказали рухатися на південь до прибережної зони Аль-Мавасі, оскільки ізраїльські військові операції “посилюються та розширюються на захід”.
За даними міністерства охорони здоров'я, яким керує Хамас, щонайменше 86 людей унаслідок ізраїльських атак за добу до полудня в неділю.
Серед загиблих внаслідок удару по так званій “безпечній зоні” Аль-Мавасі було троє дітей.
Трамп повторив заклики “укласти угоду в Газі” та “повернути заручників”.
У суботу Трамп написав на соцплатформі Truth Social, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу “зараз” веде переговори щодо угоди з Хамас.
Тим часом речник Армії оборони Ізраїлю (Цахал) Авіхай Адраї заявив у неділю, що ізраїльські військові діють на півночі Гази “для ліквідації терористів та терористичної інфраструктури”.
Медики та мешканці повідомили Reuters, що військові бомбардування в Газі посилилися вранці в неділю, зруйнувавши кілька будинків.