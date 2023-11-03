Ізраїль назвав умови припинення вогню в Газі

Ізраїль не погодиться на паузу у бойових діях без звільнення заручників, яких бойовики захопили після атаки 7 жовтня.

Сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен втретє за місяць прибув до Ізраїлю з метою підштовхнути ізраїльську владу до паузи в атаках по контрольованій палестинським угрупованням Хамас Газі.

Про це пише Times of Israel.

На брифінгу Блінкен прямо зазначив, що озвучив бажання Вашингтона бачити гуманітарні паузи в боях у Газі. Ці паузи, наголосив держсекретар, могли б дозволити надати допомогу, забезпечити звільнення заручників і завадити використанню бойовиками тимчасового припинення вогню на свою користь.

Під час зустрічі з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом у Тель-Авіві Блінкен сказав, що США "рішуче підтримують тезу, що Ізраїль має не тільки право, але й обов’язок захищати себе", але наголосив, що "важливо, як Ізраїль це робить".

"І дуже важливо, щоб, коли йдеться про захист цивільних осіб, які потрапили під перехресний вогонь Хамасу, було зроблено все, щоб захистити їх і надати допомогу тим, хто так відчайдушно її потребує, але жодним чином не був відповідальний за те, що сталося 7 жовтня. Тож ми працюємо над усім цим разом", – сказаві він.

Блінкен зауважив, що йому однаково боляче спостерігати за тим, як війна вплинула на ізраїльських та палестинських дітей.

"Коли я бачу їх, коли я дивлюся в їхні очі з екрану телевізора, я бачу своїх власних дітей. Як можна інакше?", – сказав Блінкен.

Герцог своєю чергою подякував Блінкену за його "моральну ясність".

Держсекретар водночас зазначив, що Хамас не піклується про палестинців і використовує їх як живий щит, розміщуючи свою інфраструктуру та бійців у житлових будинках, школах, мечетях, лікарнях. Блінкен стверджує, що обговорював з ізраїльськими посадовцями кроки, які слід вжити для боротьби в цих умовах.

Як пише CNN з посиланням на джерела, чиновники донесли до Блінкена, що Ізраїль не погодиться на паузу у бойових діях без звільнення близько 200 заручників, яких бойовики захопили після атаки 7 жовтня.

Зокрема, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант попередив, що Ізраїль не погодиться на паузу у бойових діях, якщо вона не включає звільнення заручників. Ізраїльські офіційні особи також висловили розчарування з приводу того, що Хамас звільняє тільки одного або двох заручників одночасно.

Під час зустрічі президент Ізраїлю Ісаак Герцог і Блінкен наголошували, що вони "кожну мить думають про заручників, серед яких багато ізраїльтян, американців та інших іноземних громадян".

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб безпечно повернути їх назад, щоб вони були зі своїми родинами та близькими", – сказав Блінкен.