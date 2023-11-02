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Ізраїль не має права на самооборону – росія в ООН

02 листопада 2023, 17:56
Ізраїль не має права на самооборону – росія в ООН
Фото: РБК
Постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що в Ізраїлю немає права на самооборону у війні проти терористичного угруповання Хамас.

Про це він заявив наживо на асамблеї ООН.

"Все, на що вистачає США та їхніх союзників, – це твердити про нібито наявне в Ізраїлю право на самооборону, хоча як у держави, що окупує, у нього такого права немає, що підтверджено консультативним висновком Міжнародного суду в 2004 році" - сказав Небензя. 

Він додав, що росія визнає право Ізраїлю на забезпечення своєї безпеки, але вона може бути повністю гарантована лише у разі справедливого вирішення палестинської проблеми на основі відомих резолюцій РБ ООН.

"Ми не відмовляємо Ізраїлю у праві боротися з терором. Але боріться з терористами, не з мирним населенням",  - підсумував російський представник. 

При цьому, він забув уточнити, що бойовики Хамас ховаються у міській забудові сектору Гази.

Раніше Рада безпеки ООН відхилила резолюцію із закликом до припинення вогню між Ізраїлем та Сектором Газа, при цьому не засуджуючи дії терористів Хамас. Її запропонувала росія.

 

РосіяІзраїльХАМАС

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