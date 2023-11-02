Ізраїль не має права на самооборону – росія в ООН
Про це він заявив наживо на асамблеї ООН.
"Все, на що вистачає США та їхніх союзників, – це твердити про нібито наявне в Ізраїлю право на самооборону, хоча як у держави, що окупує, у нього такого права немає, що підтверджено консультативним висновком Міжнародного суду в 2004 році" - сказав Небензя.
Він додав, що росія визнає право Ізраїлю на забезпечення своєї безпеки, але вона може бути повністю гарантована лише у разі справедливого вирішення палестинської проблеми на основі відомих резолюцій РБ ООН.
"Ми не відмовляємо Ізраїлю у праві боротися з терором. Але боріться з терористами, не з мирним населенням", - підсумував російський представник.
При цьому, він забув уточнити, що бойовики Хамас ховаються у міській забудові сектору Гази.
Раніше Рада безпеки ООН відхилила резолюцію із закликом до припинення вогню між Ізраїлем та Сектором Газа, при цьому не засуджуючи дії терористів Хамас. Її запропонувала росія.