Ізраїль не надасть Україні зброю, бо вона може опинитися в Ірану – Нетаньягу

Зброя може потрапити до рук іранців і буде використана проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна співчуває Україні, але зброю не надасть через побоювання, що вона може потрапити до Ірану.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Jerusalem Post.

Відповідаючи на запитання щодо допомоги Ізраїлю Україні, Нетаньягу повторив тезу про те, що його країна з огляду на географічне положення має менше можливостей надавати підтримку, ніж європейські країни.

"Я думаю, що Ізраїль перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від, скажімо, Польщі, Німеччини, Франції чи будь-якої із західних країн, які допомагають Україні. По-перше, ми маємо близький військовий кордон з росією. Наші пілоти літають поруч із російськими в небі Сирії. По-друге, ми також стурбовані тим, що будь-які системи, які ми надамо Україні, будуть використані проти нас, оскільки вони можуть потрапити в руки Ірану", – сказав Нетаньягу.

При цьому він наголосив, що співчуває українцям.

"Очевидно, ми співчуваємо трагедії, яка відбувається в Україні, цій жахливій втраті людських життів. Ми б хотіли, щоб це закінчилося", – підкреслив ізраїльський президент.