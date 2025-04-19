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ПОЛІТИКА

Ізраїль не виключає атаки на ядерні об'єкти Ірану, незважаючи на протидію Трампа

19 квітня 2025, 14:59
Ізраїль не виключає атаки на ядерні об'єкти Ірану, незважаючи на протидію Трампа
Amir Cohen/Reuters
Військові Ізраїлю могли б завдати "обмежених" ударів по Ірану, що потребувало б меншої підтримки з боку США.

Ізраїль не виключає атаку на ядерні об'єкти Ірану найближчими місяцями, попри те, що президент США Дональд Трамп не підтримав такі плани.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Ізраїльські чиновники на умовах анонімності розповіли Reuters, що їхні військові можуть завдати обмежених ударів по Ірану — така атака потребувала б меншої підтримки з боку США. 

За останні місяці Ізраїль представив адміністрації Трампа низку варіантів ударів на іранські об'єкти, деякі з операцій були заплановані на кінець весни й літо. Мета — "відтермінувати" можливості Тегерана на шляху до створення ядерної зброї на кілька місяців, рік або більше. Цього тижня New York Times писала, що Трамп виступив проти намірів Ізраїлю атакувати Іран, оскільки Вашингтон наразі хоче дати шанс дипломатичним переговорам з Тегераном.

Але тепер ізраїльські чиновники вважають, що їхні військові можуть завдати обмеженого удару по Ірану, який потребуватиме меншої підтримки з боку США — така атака була б і менш масштабною, ніж Ізраїль пропонував спочатку.

Неясно, чи все-таки наважиться Ізраїль на удар, особливо з початком переговорів між США та Іраном про ядерну угоду. Такий крок, швидше за все, відштовхнув би Трампа і міг би призвести до втрати підтримки з боку Штатів.

Частину своїх планів Ізраїль представляв ще адміністрації президента США Джо Байдена торік. Майже всі варіанти вимагали значної підтримки з боку Штатів у вигляді прямого військового втручання або обміну розвідданими. Ізраїль також звернувся до Вашингтона з проханням допомогти в захисті від потенційної відплати з боку Тегерана.

Адміністрація Байдена сприйняла плани Ізраїлю "без ентузіазму". Радники Байдена також поставили під сумнів те, наскільки ізраїльські військові можуть ефективно здійснити удари.

Колишні посадовці та експерти вже давно говорять про те, що Ізраїлю потрібна значна військова підтримка з боку США і зброя — для знищення ядерних об'єктів і запасів Ірану, частина з яких знаходиться в підземних сховищах.

Хоча обмежений військовий удар, який розглядає Ізраїль, потребуватиме менше прямої американської допомоги, Ізраїлю все одно знадобиться обіцянка Вашингтона в питанні захисту від відплати з боку Ірану.  До того ж, на думку експертів, навіть потужна атака, ймовірно, лише тимчасово зупинила б іранську ядерну програму.

Хоча США наразі вступили в діалог з Іраном, Ізраїль проти того, щоб ці переговори переходили до стадії укладення угоди без гарантії того, що Тегеран не матиме можливості створити ядерну зброю.

На думку Ізраїлю, зараз може бути вдалий момент для ударів по ядерних об'єктах Ірану. Союзники Тегерана — Хамас у Газі і “Хезболла” в Лівані, ослаблені після протистояння з ізраїльськими військовими, тоді як хусити в Ємені стали мішенню американських авіаударів. Крім того, Ізраїль також завдав серйозної шкоди системам протиповітряної оборони Ірану під час обміну ударами в жовтні 2024 року.

Високопоставлений ізраїльський чиновник визнав, що атаку на Іран було б краще здійснити до того, як Тегеран відновить свою протиповітряну оборону. Але високопосадовець відмовився назвати будь-які часові межі.

Високопоставлений іранський чиновник з питань безпеки заявив, що Тегерану відомо про плани Ізраїлю і будь-яка атака спровокує “жорстку і непохитну відповідь з боку Ірану”.

"У нас є розвіддані з надійних джерел, що Ізраїль планує велику атаку на ядерні об'єкти Ірану. Це пов'язано з невдоволенням дипломатичними зусиллями щодо ядерної програми Ірану, а також з потребою (прем'єра Ізраїлю Беньяміна - ред.) Нетаньягу в конфлікті як засобі політичного виживання", - сказав чиновник Тегерана агентству Reuters.

СШАІзраїльІранДональд Трамп

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