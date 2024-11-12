Ізраїль не виконав вимоги США щодо гуманітарної допомоги в Газі

Натомість Ізраїль заявив, що виконав більшість вимог США.

Міжнародні гуманітарні організації заявили, що Ізраїль не виконав низку вимог США, спрямованих на поліпшення гуманітарної кризи в Газі, до встановленого крайнього терміну, тобто сьогодні. У листі від 13 жовтня Сполучені Штати заявили своєму союзнику Ізраїлю, що протягом 30 днів він повинен вжити заходів для поліпшення ситуації з наданням допомоги в зруйнованій війною Газі. В іншому випадку він може зіткнутися з потенційними обмеженнями американської військової допомоги.

Про це пише Reuters.

"Ізраїль не тільки не виконав критерії США, які б свідчили про підтримку гуманітарної допомоги, але й одночасно вжив заходів, які різко погіршили ситуацію на місцях, особливо в північній частині Гази", — йдеться у 19-сторінковому звіті групи з восьми гуманітарних організацій, включаючи Oxfam, Save the Children і Норвезьку раду у справах біженців.

Сьогодні ізраїльські військові заявили, що в ході скоординованої операції в окремі райони північної частини Гази були відправлені сотні пакетів з їжею і водою. Вашингтон поки що не коментує, чи були виконані його умови. Минулого тижня Державний департамент США заявив, що Ізраїль вжив певних заходів для збільшення доступу допомоги до Гази, але поки що не зміг суттєво змінити гуманітарну ситуацію.

Вже понад місяць ізраїльські війська просуваються вглиб північної Гази, оточуючи лікарні та притулки й створюючи нові хвилі переміщення в рамках операції, яка, за їхніми словами, покликана запобігти перегрупуванню бойовиків Хамасу в цьому районі.