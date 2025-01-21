Ізраїль обговорює передачу російської зброї Україні

На зустрічі обговорили спільні виклики, військову загрозу Ірану та росії.

Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель під час зустрічі з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком запропонувала передати Україні російське озброєння, захоплене Армією оборони Ізраїлю (Цахал).

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі на своїй сторінці у Facebook.

Посол України подякував за пропозицію передати зброю російського виробництва, захоплену Цахалом у Лівані чи інших регіонах, де діяли противники Ізраїлю. Українська сторона підкреслила важливість цього кроку як визнання спільних загроз для обох країн.

Сторони розглянули ключові спільні виклики, зокрема:

- військову співпрацю між Іраном і росією, яка становить загрозу національній безпеці як України, так і Ізраїлю.

- необхідність консолідації зусиль для протидії цій загрозі, що відповідає інтересам обох країн.



Також були порушені питання активізації двосторонніх контактів на високому рівні. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення щодо ініціативи передати захоплену зброю, наголошуючи на її значенні для зміцнення обороноздатності країни.