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Ізраїль обстріляв східні околиці Рафаху, загинув командир бойовиків – Reuters

10 травня 2024, 10:33
Ізраїль обстріляв східні околиці Рафаху, загинув командир бойовиків – Reuters
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Повідомляють загалом про 15 жертв обстрілів.

Ізраїльські сили бомбардували вчора кілька районів міста Рафах на півдні Смуги Гази.

Про це пише Reuters.

Палестинські бойовики Хамасу та "Ісламський джихад" заявили, що їхні бійці обстріляли протитанковими ракетами та мінометами ізраїльські танки, зосереджені на східній околиці міста.

Мешканці та медики міста повідомляють, що унаслідок ізраїльської атаки біля мечеті в східному районі Бразіль загинуло щонайменше три людини, також є поранені.

За даними палестинської сторони, унаслідок ізраїльського авіаудару по двох будинках у районі Сабра загинули щонайменше 12 людей, зокрема жінки та діти. 

Відомо, що серед загиблих був старший командир бойовиків "Бригади Аль-Моджахедів" і його сім'я, а також родина іншого лідера угруповання.

Ізраїль заявляє, що бойовики Хамасу ховаються в Рафаху, куди переїхали сотні тисяч жителів анклаву у пошуку притулку від бомбардувань.

Ізраїльський чиновник заявив, що останній раунд непрямих переговорів у Каїрі про припинення бойових дій у Газі завершився, а Єрусалим продовжить свою операцію в Рафаху та інших частинах Смуги Гази, як і планувалося.

війна в Україніросія-агресорІзраїльРафах

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