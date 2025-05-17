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Ізраїль офіційно заявив про наступ на Газу

17 травня 2025, 09:55
Ізраїль офіційно заявив про наступ на Газу
Фото: facebook.com idfonline
Операцію назвали "Колесниці Гідеона"
Ізраїльська армія оборони офіційно оголосила про початок нового наступу у Смузі Гази, який військові назвали операцією "Колесниці Гідеона".
 
Про це пише The Guardian.
 
Наземна частина бойових дій розпочалася після масованого авіаудару, що призвів до загибелі близько 100 людей. За повідомленням від Цахал, "мобілізовані сили мають захопити стратегічні позиції у Смузі Гази в межах розширення кампанії, що спрямована на досягнення усіх цілей війни в Газі". 
 
Загострення протистояння з терористичним угрупованням Хамас сталося на тлі заяви президента США Дональда Трампа з визнанням того, що на території анклаву "чимало людей не мають їжі". ЗМІ також ствержують, що адміністрація президента США розробляє план переселення 1 мільйона палестинців до Лівії.
 
Хамас досі утримує 57 заручників, що були захоплені під час атаки на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Ізраїльвійнацахал

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