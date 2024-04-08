Ізраїль отримує найсучасніші системи озброєнь від США – Reuters

Минулого року президент Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити законопроєкт про додаткові витрати в розмірі 95 мільярдів доларів, який включав 14 мільярдів доларів для Ізраїля, на додаток до 60 мільярдів доларів для України.

Гуманітарна катастрофа в Газі спричинила заклики до Вашингтона розповісти про мільярдне військове фінансування та іншу допомогу, яку він надає Ізраїлю, який з часів Другої світової війни отримав більше американської зовнішньої допомоги, ніж будь-яка інша країна.

Про це повідомляє Reuters.

У 2016 році уряди США та Ізраїлю підписали третій 10-річний Меморандум про взаєморозуміння, що охоплює період з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2028 року. Меморандум передбачає надання військової допомоги на загальну суму 38 мільярдів доларів протягом 10 років, 33 мільярди доларів у вигляді грантів на закупівлю військової техніки й 5 мільярдів доларів на системи протиракетної оборони.

Ізраїль є першим міжнародним оператором багатоцільового винищувача F-35, який вважається найбільш технологічно досконалим винищувачем з усіх коли-небудь створених. Ізраїль перебуває в процесі закупівлі 75 винищувачів F-35 і — станом на минулий рік — прийняв поставки 36 винищувачів, заплативши за них за допомогою США.

Сполучені Штати також допомогли Ізраїлю розробити та поставити на озброєння систему протиракетної оборони малого радіусу дії "Залізний купол", підготовлену після війни 2006 року між Ізраїлем і ліванським угрупованням "Хезболла". Сполучені Штати неодноразово надсилали Ізраїлю сотні мільйонів доларів для поповнення його ракет-перехоплювачів. Вашингтон також допоміг профінансувати розробку ізраїльської системи "Праща Давида", призначеної для збивання ракет, випущених на відстані від 100 до 200 км.

Минулого року президент Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити законопроєкт про додаткові витрати в розмірі 95 мільярдів доларів, який включав 14 мільярдів доларів для Ізраїля, на додаток до 60 мільярдів доларів для України, підтримки Тайваню і мільярдів доларів на гуманітарну допомогу.

У лютому цей пакет пройшов через Сенат з 70% підтримки, але був заблокований у Палаті представників, лідери республіканців якої не ставлять його на голосування, здебільшого через те, що вони заперечують проти подальшого фінансування України. Він також стикається з опором з боку лівих демократів, які заперечують надсилання більшої суми грошей Ізраїлю, в той час як він продовжує військову кампанію, в результаті якої, згідно з даними палестинських чиновників охорони здоров'я, загинуло понад 30 тисяч цивільних осіб в Газі.