Ізраїль озвучив свої плани щодо Гази після війни – BBC

Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР

Після закінчення військової операції в Газі Єрусалим передасть владу місцевій адміністрації.

Про це пише британська новинна агенція BBC.

Такий план підготувало військове керівництво країни, яке очолює міністр оборони Йоав Галант.

За планом, передбачається інтеграція існуючих в Газі цивільних адміністративних структур до ширшого "місцевого уряду", де не будуть представлені прихильники радикального палестинського руху Хамас. Ще на початку війни він повністю контролював анклав.

Проєкт повоєнного устрою сектора передбачає перехідний період невизначеної тривалості, під час якого Цахал буде утримувати контроль в сфері безпеки, у тому числі контролюючи межі анклаву та маючи можливість здійснювати рейди в ньому.

Крім того, передбачається участь зовнішніх сил США, країн ЄС, частини арабських держав, включаючи Саудівську Аравію, Єгипет та ОАЕ, які можуть бути залучені до дій в сфері забезпечення внутрішньої безпеки та управління анклавом.

Передача влади безпосередньо палестинцям в Газі розпочнеться лише тоді, коли буде налагоджено мирне життя місцевого населення і воно буде готове самостійно протистояти незначним викликам з боку залишків Хамас та інших терористичних груп.