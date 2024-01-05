Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль озвучив свої плани щодо Гази після війни – BBC

05 січня 2024, 10:21
Ізраїль озвучив свої плани щодо Гази після війни – BBC
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Після закінчення військової операції в Газі Єрусалим передасть владу місцевій адміністрації.

Про це пише британська новинна агенція BBC.

Такий план підготувало військове керівництво країни, яке очолює міністр оборони Йоав Галант.

За планом, передбачається інтеграція існуючих в Газі цивільних адміністративних структур до ширшого "місцевого уряду", де не будуть представлені прихильники радикального палестинського руху Хамас. Ще на початку війни він повністю контролював анклав.

Проєкт повоєнного устрою сектора передбачає перехідний період невизначеної тривалості, під час якого Цахал буде утримувати контроль в сфері безпеки, у тому числі контролюючи межі анклаву та маючи можливість здійснювати рейди в ньому.

Крім того, передбачається участь зовнішніх сил США, країн ЄС, частини арабських держав, включаючи Саудівську Аравію, Єгипет та ОАЕ, які можуть бути залучені до дій в сфері забезпечення внутрішньої безпеки та управління анклавом.

Передача влади безпосередньо палестинцям в Газі розпочнеться лише тоді, коли буде налагоджено мирне життя місцевого населення і воно буде готове самостійно протистояти незначним викликам з боку залишків Хамас та інших терористичних груп.

В кінці року прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна в секторі Газа триватиме ще багато місяців.
 
ІзраїльвійнаГаза

Останні матеріали

Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Політика
Переоцінка очікувань. Які стали проблемою самі собою – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 січня 2024, 09:07
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється