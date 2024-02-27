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Ізраїль передасть Україні системи раннього попередження ракетних ударів

27 лютого 2024, 10:11
Ізраїль передасть Україні системи раннього попередження ракетних ударів
Фото: з вільного доступу
"Ми змушені стати експертами в цій сфері, і ми готові поділитися нашою експертизою з нашими українськими друзями, які потребують допомоги".

Ізраїль планує передати українській армії системи раннього попередження про ракетні удари й атаки безпілотників.

Про це заявив постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.

"Ізраїль працює над тим, щоб надати Україні системи раннього попередження для того, щоб врятувати мирних жителів від ударів з боку росії. Ми змушені стати експертами в цій сфері, і ми готові поділитися нашою експертизою з нашими українськими друзями, які потребують допомоги", - сказав Ердан.

Він також зазначив, що Ізраїль підтримує Україну з перших тижнів повномасштабного вторгнення росії.

"Ізраїль направив понад 100 тонн гуманітарного обладнання нашим українським союзникам протягом першого тижня вторгнення росії. Ми також розгорнули польові шпиталі в Україні, які надали допомогу тисячам поранених, сотні українських пацієнтів отримали допомогу в госпіталях і лікарнях Ізраїлю", - додав представник Ізраїлю.

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