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ПОЛІТИКА

Ізраїль передав Україні 4 броньовані машини "швидкої допомоги"

04 грудня 2022, 09:41
Ізраїль передав Україні 4 броньовані машини
Ambulance Israel швидка Ізраїль
Першу броньовану машину швидкої допомоги, повністю обладнану для потреб України, відправлено сьогодні Ізраїлем до Києва. Ще три такі машини прибудуть до України найближчим часом

Нову партію броньованих машин швидкої допомоги поставив Україні Ізраїль. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Першу броньовану машину швидкої допомоги, повністю обладнану для потреб України, відправлено сьогодні Ізраїлем до Києва. Ще три такі машини прибудуть до України найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Машини швидкої на базі Mercedes Sprinter обладнала ізраїльська компанія "Plasan Re'em". Така техніка може пересуватися у складних дорожніх умовах.

Швидкі допомоги Ізраїль передає Україні безкоштовно з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Зокрема, у березні влада Ізраїлю передала 10 таких броньованих автомобілів.


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