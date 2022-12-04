Ізраїль передав Україні 4 броньовані машини "швидкої допомоги"
Нову партію броньованих машин швидкої допомоги поставив Україні Ізраїль. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
"Першу броньовану машину швидкої допомоги, повністю обладнану для потреб України, відправлено сьогодні Ізраїлем до Києва. Ще три такі машини прибудуть до України найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Машини швидкої на базі Mercedes Sprinter обладнала ізраїльська компанія "Plasan Re'em". Така техніка може пересуватися у складних дорожніх умовах.
Швидкі допомоги Ізраїль передає Україні безкоштовно з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Зокрема, у березні влада Ізраїлю передала 10 таких броньованих автомобілів.