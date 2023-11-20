Ізраїль переходить до більш жорсткої фази війни в Газі – WSJ

Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР

Як наголошують у WSJ, Ізраїль, ймовірно, зіткнеться з "найважчим етапом шеститижневої війни".

Армія оборони Ізраїлю переносить фокус своєї військової кампанії на південь сектору Гази.

Про це пише The Wall Street Journal.

Цей етап може стати одним з найтяжчих за весь час війни, адже на південь Гази втекло багато бойовиків Хамас. Разом з цим там залишається велика кількість цивільних, які ускладнюватимуть просування ізраїльських військових.

Як зазначають у виданні, посилаючись на високопоставлених ізраїльських офіцерів та аналітиків, ізраїльським військам значною мірою вдалося взяти під контроль північну частину Гази. Разом із цим їм лише частково вдалося знищили військовий потенціал Хамас. Крім того, на думку фахівців, Цахал не вдалося захопити або вбити багатьох з вищих лідерів терористичного угрупування, які разом з іншими бійцями втекли на південь та нині переховуються у густонаселених містах або в підземних тунелях. Як наголошують у WSJ, Ізраїль, ймовірно, зіткнеться з "найважчим етапом шеститижневої війни".

"Хамас майже напевно виявиться більш рішучим супротивником на півдні, де у бойовиків залишиться небагато варіантів, окрім як воювати. Заручники — це найкращий важіль, який є у лідерів Хамас для того, щоб вижити в умовах переходу Ізраїлю на південь, оскільки бойовики прагнуть припинити бойові дії, принаймні, тимчасово", — йдеться у матеріалі.

Як пише видання, на думку ізраїльських офіцерів і командирів, наступ на півдні нагадуватиме аналогічні дії на півночі, але він буде ускладнений великою кількістю цивільних, які зараз перебувають у цьому районі.

"Ми сповнені рішучості продовжувати рухатися вперед. Це буде відбуватися скрізь, де є Хамас, і в південному секторі Газа також", — цитує WSJ головного речника ізраїльської армії контрадмірала Даніеля Хагарі.

За інформацією The Wall Street Journal, американські офіційні представники закликають Ізраїль відкласти посилення операції на півдні до тих пір, поки Цахал не продумає плани захисту цивільного населення, яке масово тікає з півночі сектору Газа, рятуючись від бойових дій.

7 жовтня бойовики угруповання Хамас масовано обстріляли Ізраїль та вторглися на південну територію країни. Атака супроводжувалася вбивствами цивільних та захопленням заручників. У відповідь, Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі" — широкомасштабну операцію із захисту цивільних від комбінованої атаки Хамас.