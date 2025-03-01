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ПОЛІТИКА

Ізраїль переконує США в необхідності збереження російських баз в Сирії

01 березня 2025, 15:35
Ізраїль переконує США в необхідності збереження російських баз в Сирії
Фото: Thinkstock
За версією Ізраїлю, вплив Туреччини в Сирії загрожує його безпеці.

Ізраїль переконує США зберегти російські військові бази в Сирії, аби країна була слабкою та децентралізованою. Так Ізраїль хоче боротися зі зростаючим впливом Туреччини в регіоні.

Про це пише Reuters.

За версією Ізраїлю, вплив Туреччини в Сирії загрожує його безпеці. Тож Тель-Авів переконаний, що слід зберегти в Сирії російську присутність. У лютому ізраїльські представники виклали свої аргументи владі США, проте реакція Вашингтону залишилася неоднозначною.

Американські посадовці намагалися переконати ізраїльтян, що Туреччина як член НАТО могла б стати надійнішим гарантом безпеки для Ізраїлю. Однак представники Тель-Авіва з цим не погодилися, підкресливши, що посилення Туреччини в Сирії нібито створює додаткові ризики для регіону. В Ізраїлі побоюються, що зростання турецького впливу може призвести до дестабілізації обстановки і посилення загроз для їхньої країни.

На території Сирії досі діють російські військово-морська база в Тартусі та авіабаза Хмеймім. У 2017 році росія отримала їх в оренду на 49 років, і попри на зміну влади в Сирії статус цих обʼєктів поки що залишається незмінним.

Завдяки цим базам москва впливала на Близький Схід і Африку. Тож втрата цих обʼєктів стане її стратегічною невдачею, адже росія продовжує ескалацію зі США та їхніми європейськими союзниками.

Туреччина виступає проти продовження військової присутності москви в Сирії. Також залишаються сумніви, що нова сирійська влада дозволить росії залишитися на базах після того, як російські військові літаки атакували сили опозиції під час громадянської війни у країні.

СШАІзраїльТуреччинаСиріявійська рф

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