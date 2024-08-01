Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль переживає складні дні, з Бейрута надходять погрози — Нетаньяху

01 серпня 2024, 10:31
Ізраїль переживає складні дні, з Бейрута надходять погрози — Нетаньяху
Фото:politeka.net
За його словами, Ізраїль готовий до будь-яких сценаріїв.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до нації після загибелі політичного лідера Хамас Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукра. За його словами, Ізраїль переживає "складні дні", але готовий до будь-яких сценаріїв.
 
Про це пише CNN.
 
Під час звернення Нетаньягу зазначив, що Ізраїль завдав "нищівних ударів" своїм ворогам за останні кілька днів.
 
"Три тижні тому ми атакували військового керівника Хамас Мохаммеда Дейфа. Два тижні тому ми атакували хуситів, це була одна з найвіддаленіших атак, яку здійснили ВПС. Вчора ми атакували військового керівника "Хезболли" Фуада Шукра", - уточнив він, не згадавши про вбивство лідера Хамас Ісмаїла Ханії.
 
Нетаньягу сказав, що Ізраїль переживає "складні дні". Ізраїлю надходять погрози з боку ліванської "Хезболли".
 
"Це складні дні. З Бейрута надходять погрози. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми готові. Ми зведемо рахунки з кожним, хто завдає нам шкоди, з кожним, хто вбиває наших дітей, з кожним, хто вбиває наших громадян, з кожним, хто завдає шкоди нашій нації, кров буде на його голові", - сказав прем'єр.
 
Також Нетаньяху підтвердив свою рішучість продовжувати боротьбу до тих пір, поки цілі війни не будуть досягнуті, нагадавши про попередні заклики до нього припинити війну в Газі.
 
"Я не здався тоді і не здаюся сьогодні", - додав він.

 

ІзраїльБеньямін Натаньяхувійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 липня 2024, 08:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється