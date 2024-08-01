Ізраїль переживає складні дні, з Бейрута надходять погрози — Нетаньяху

За його словами, Ізраїль готовий до будь-яких сценаріїв.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до нації після загибелі політичного лідера Хамас Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукра. За його словами, Ізраїль переживає "складні дні", але готовий до будь-яких сценаріїв.

Під час звернення Нетаньягу зазначив, що Ізраїль завдав "нищівних ударів" своїм ворогам за останні кілька днів.

"Три тижні тому ми атакували військового керівника Хамас Мохаммеда Дейфа. Два тижні тому ми атакували хуситів, це була одна з найвіддаленіших атак, яку здійснили ВПС. Вчора ми атакували військового керівника "Хезболли" Фуада Шукра", - уточнив він, не згадавши про вбивство лідера Хамас Ісмаїла Ханії.