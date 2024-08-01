Ізраїль переживає складні дні, з Бейрута надходять погрози — Нетаньяху
01 серпня 2024, 10:31
Фото:politeka.net
За його словами, Ізраїль готовий до будь-яких сценаріїв.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до нації після загибелі політичного лідера Хамас Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукра. За його словами, Ізраїль переживає "складні дні", але готовий до будь-яких сценаріїв.
Про це пише CNN.
Під час звернення Нетаньягу зазначив, що Ізраїль завдав "нищівних ударів" своїм ворогам за останні кілька днів.
"Три тижні тому ми атакували військового керівника Хамас Мохаммеда Дейфа. Два тижні тому ми атакували хуситів, це була одна з найвіддаленіших атак, яку здійснили ВПС. Вчора ми атакували військового керівника "Хезболли" Фуада Шукра", - уточнив він, не згадавши про вбивство лідера Хамас Ісмаїла Ханії.
Нетаньягу сказав, що Ізраїль переживає "складні дні". Ізраїлю надходять погрози з боку ліванської "Хезболли".
"Це складні дні. З Бейрута надходять погрози. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми готові. Ми зведемо рахунки з кожним, хто завдає нам шкоди, з кожним, хто вбиває наших дітей, з кожним, хто вбиває наших громадян, з кожним, хто завдає шкоди нашій нації, кров буде на його голові", - сказав прем'єр.
Також Нетаньяху підтвердив свою рішучість продовжувати боротьбу до тих пір, поки цілі війни не будуть досягнуті, нагадавши про попередні заклики до нього припинити війну в Газі.
"Я не здався тоді і не здаюся сьогодні", - додав він.