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ПОЛІТИКА

Ізраїль підготував відповідь на атаку Ірану – CNN

16 жовтня 2024, 17:43
Ізраїль підготував відповідь на атаку Ірану – CNN
Amir Cohen/Reuters
Анонімне джерело телеканалу заявило, що план ізраїльської відповіді на атаку Ірану 1 жовтня, вже готовий.

Ізраїль підготував відповідь на атаку Ірану. Американські дипломати очікують, що це відбудеться до проведення президентських виборів в США.

Про це повідомляє CNN.

Анонімне джерело телеканалу заявило, що план ізраїльської відповіді на атаку Ірану 1 жовтня, вже готовий.

CNN також звернувся за коментарем до міністерства оборони Ізраїлю.

Ізраїльські офіційні особи, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, запевнили США, що контрудар по Ірану буде обмежений військовими цілями, а не нафтовими чи ядерними об'єктами, повідомляє джерело.

Водночас, за даними видання, американські офіційні особи очікують, що Ізраїль помститься за атаку Ірану до 5 листопада - дня президентських виборів в США.

Нагадаємо, що вже кілька місяців, як з кожним днем все більше загострюються протистояння Ізраїлю та "Хезболли".

ІзраїльІранатака

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