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Ізраїль погодився на угоду з Хамас про звільнення заручників

19 вересня 2024, 21:01
Ізраїль погодився на угоду з Хамас про звільнення заручників
Фото: з вільного доступу
Угода передбачає одночасне звільнення всіх заручників, припинення бойових дій у секторі Гази та безпечну евакуацію для лідерів бойовиків.

Уряд Ізраїля підтримав пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо угоди з терористичною організацією Хамас про звільнення заручників.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Ізраїлю, пише The Jerusalem Post.

План передбачає звільнення палестинських в'язнів, ув'язнених в Ізраїлі, демілітаризацію сектора і створення нової системи управління сектором Гази. 

Ізраїль запропонував нову угоду з Хамас, що передбачає одночасне звільнення всіх заручників, припинення бойових дій у секторі Гази та безпечну евакуацію для лідерів бойовиків, включаючи Ях'ю Сінвара. 

Урядовий уповноважений у справах заручників Гал Хірш повідомив родинам заручників, що ізраїльська пропозиція була представлена минулого тижня посадовцями Білого дому і Держдепартаменту США. Відповідну пропозицію запропонували як запасний варіант. Своєю чергою, Видання пише, що нова пропозиція передбачає, що всі ізраїльські заручники будуть передані Ізраїлю, тоді Єрусалим погоджується вивести війська з сектору Гази. 

Посередники повинні створити багатонаціональні сили для нагляду за виконанням домовленостей. 

В той же час єгипетський високопосадовець повідомив американцям, що Сінвар наполягає на реалізації його безпеки, тобто Ізраїль зобов’язується не нападати на нього після угоди.

 
ХАМАСІзраїльугода

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