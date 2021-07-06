Ізраїль почав COVID-вакцинацію підлітків з 12 років

Після успішної кампанії вакцинації проти коронавірусу людей старших 16 років в Ізраїлі були зняті майже всі карантинні обмеження. При цьому темпи поширення захворювання не збільшилися

В Ізраїлі 6 червня стартувала вакцинація проти COVID-19 підлітків віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Зазначається, що програма вакцинації населення в Ізраїлі стала однією з найшвидших у світі. "На цей час щонайменше половина населення отримала вже два уколи вакцини Pfizer або BioNTech", - ідеться в повідомленні.

Після успішної кампанії вакцинації проти коронавірусу людей старших 16 років в Ізраїлі були зняті майже всі карантинні обмеження. При цьому темпи поширення захворювання не збільшилися.

За інформацією BBC, на отримання першого щеплення вже записалися тисячі підлітків по всій країні.

За останніми даними Worldometer, у світі виявлені 174 052 586 випадків COVID-19, зокрема 3 744 029 – летальних, одужали 157 064 299 осіб.