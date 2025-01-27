Ізраїль почав постачати Україні трофейну зброю – The Telegraph

Близько 60% зброї, захопленої Ізраїлем під час боротьби з "Хезболлою", було виготовлено Радянським Союзом і рф

Ізраїль розглядає можливість передачі захопленої в Лівані радянської та російської зброї Україні. Ба більше, вже є ознаки, що процес постачання розпочався.

Про це пише The Telegraph.

Ізраїль провів зустріч із українськими дипломатами у вівторок, щоб обговорити деталі цього питання. У той же час американські військові літаки здійснювали рейси з Ізраїлю до авіабази в східній Польщі.

"Є ознаки того, що Ізраїль почав постачати в Україну зброю радянського та російського виробництва", - заявив проросійський військовий блог Two Majors в Telegram.

Цей блог також оприлюднив фото десятків переносних ракет на твердій поверхні, а також знімки маршрутів військового літака США, який прямував з авіабази Рамштайн у Німеччині до Хацеріма в Ізраїлі, а звідти до польського Жешува поблизу українського кордону. Повідомляється, що близько 60% зброї, яку Ізраїль захопив у "Хезболли" в Лівані у 2024 році, було виготовлено в СРСР або росії. Серед захопленого озброєння - снайперські гвинтівки та сучасні протитанкові ракети "Корнет", які були надані "Хезболлі" Сирією, союзником росії в часи режиму Башара Асада. Ця ініціатива з'явилася після того, як українське посольство подякувало заступниці міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель за її звернення до парламенту з пропозицією передати захоплену зброю Україні.

"Ця ініціатива стане важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне вирішення цього питання", - повідомило українське посольство.

За даними Jerusalem Post, пропозиція щодо передачі зброї була приватною ініціативою, яку висунула Хаскель. Цього ж тижня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом, під час якої обговорювали важливі аспекти співпраці між двома країнами.

Ізраїль традиційно дотримувався нейтральної політики стосовно росії, але останнім часом наблизився до України через посилення зв’язків москви з Іраном.

За останні три роки Іран надав росії тисячі безпілотників і ракет для атак на Україну. Водночас Іран підтримує такі терористичні угруповання, як Хамас і Хезболла, які прагнуть знищення Ізраїлю.