Ізраїль починає поетапну операцію з контролю територій Гази

Десятки тисяч резервістів будуть призвані в армію для розширення наступу.

Ізраїльський чиновник зазначив сьогодні, 5 травня, що Кабінет безпеки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу проголосував за посилення наступу на палестинське бойове угрупування Хамас в Газі з метою захоплення всього анклаву й утримання його територій.

Згідно з повідомленнями ізраїльського громадського мовника Kan, новий план є поступовим і займе кілька місяців, при цьому сили спочатку зосереджуватимуться на одній ділянці постраждалого анклаву.

Про це пише Reuters.

Міністр безпеки Зеєв Елкін зазначив, що такий графік може залишити двері відкритими для переговорів про припинення вогню і звільнення заручників напередодні візиту президента США Дональда Трампа в регіон наступного тижня.

"До завершення візиту президента Трампа на Близький Схід ще є вікно можливостей, якщо Хамас зрозуміє, що ми налаштовані серйозно", — сказав Елкін.

Елкін додав, що замість того, щоб здійснювати рейди в окремих районах і залишати їх, як це робили військові до цього часу, ізраїльські сили тепер утримуватимуть захоплені ними території доти, доки Хамас не зазнає поразки або не погодиться роззброїтися і піти з Гази.