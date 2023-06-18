Ізраїль погодився продати Україні та Польщі танки Merkava — ЗМІ

Країна погодилася на таку пропозицію під впливом США.

Міноборони Ізраїлю під впливом США погодилося продати танки Merkava Mark 2 і 3 виробництва 1990-х років іноземним державам Європи. Вони призначені для Польщі та України.

Про це повідомляє видання Walla з посиланням на польських військових експертів.

Як пише видання, вчора ввечері співробітник служби безпеки Ізраїлю підтвердив, що зараз ведуться переговори з двома європейськими країнами. Однак на цьому етапі немає готовності для угоди. Один з польських військових експертів повідомив, що танки призначені для Польщі та України.

За словами того ж експерта, "Україна має танки і БТРи, але вона готується до війни, яка триває, і намагається зібрати сили для бойових дій до кінця 2024 року". Щодо публікацій про продаж танків "Меркава" в Європу, він сказав, що "Є можливість вдосконалення танків в Ізраїлі або в партнерстві з польськими оборонними промисловцями, які мають для цього можливості. Всім відомо, яке значення танк відіграє на полі бою. Вогнева міць, маневреність і захист є значною доданою перевагою в бою".

Видання пише, що ізраїльський уряд піддався тиску з боку США, щоб допомогти Україні, незважаючи на спроби підтримувати стабільні відносини з Москвою та безперервно просувати механізм запобігання російсько-ізраїльським сутичкам у Сирії.

Постійні офіцери та офіцери запасу стверджують, що продаж танків Merkava змусить збільшити темпи виробництва танків Type 4 і Barak, БТРів Tiger і Eitan. При цьому зростає загроза армії з боку Лівану, Сирії, Юдеї та Самарії та Сектора Газа.

В той же час Міноборони Ізраїлю відповіло, що "після початку війни в Європі кілька країн проявили інтерес до закупівлі старих танків Merkava з надлишків ЦАХАЛу, які були списані багато років тому. Контакти ще не досягли угоди та ще не схвалені Міністерством безпеки та/або зацікавленими країнами".