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Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі – Трамп

02 липня 2025, 08:55
Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі – Трамп
Він вкотре анонсував мир ще до коментарів будь-якої зі сторін конфлікту
 Дональд Трамп заявив про готовність Ізраїлю припинити вогонь у Смузі Гази на 60 днів.
 
Про це він написав у соціальній мережі Truth Social. 
 
За словами глави держави, його представники отримали від ізраїльських чиновників принципову згоду на перемир'я з Хамас під час "тривалої та продуктивної зустрічі". Трамп обіцяє, що під час павзи у бойових діях працюватиме з обома сторонами щодо остаточного припинення війни. Умови миру він обговорюватиме 7 липня особисто з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу, який приїде до Вашингтона. 
 
Останню пропозицію щодо миру палестинському угрупованню передадуть катарські та єгипетські посередники. Трамп застеріг Хамас від негативної відповіді "заради усього Близького Сходу" і пригрозив, що відмова означатиме, що "угода ставатиме тільки гіршою для них".
 
Традиційно анонс перемир'я від Білого дому стався раніше, аніж будь-яка зі сторін встигла оприлюднити бодай якийсь коментар з цього приводу. 
війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

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