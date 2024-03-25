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Ізраїль погодився на пропозицію США про обмін полоненими і заручниками – CNN

25 березня 2024, 08:33
Ізраїль погодився на пропозицію США про обмін полоненими і заручниками – CNN
Фото: з вільного доступу
Тепер уряд Ізраїлю чекає на відповідь Хамас.

Про це пише провідна телерадіокомпанія світу CNN.

Ізраїль погодився на пропозицію США щодо обміну полоненими та заручниками. 

В пропозиції йдеться про те, що може бути звільнено близько 700 палестинських ув'язнених, серед яких 100 відбувають довічне ув'язнення за вбивства громадян Ізраїлю, в обмін на звільнення 40 ізраїльських заручників.

Ізраїль погодився на пропозицію директора ЦРУ Білла Бернса після його поїздки в в Катар, де Хамас та Ізраїль ведуть переговори через посередників.

Тепер делегації чекають відповіді Хамас.

Дипломатичне джерело, проінформоване про це, підтвердило CNN точність інформації Равіда, але зазначило, що залишаються невирішеними питання надходження допомоги та "перебазування ізраїльських військ" у Секторі Гази.

В пропозиції цього місяця Хамас вимагав звільнити від 700 до 1000 палестинських в'язнів. Тоді Ізраїль назвав ці вимоги "смішними" та "абсурдними".

Зараз Ізраїль готовий піти на "значні компроміси, щоб повернути викрадених додому".

Очікується, що угода, якщо вона відбудеться, матиме кілька етапів. На першому етапі ХАМАС запропонував звільнити заручників, серед яких є жінки, в тому числі ізраїльські солдати, літні, хворі та поранені. Вважається, що ця кількість становить приблизно 40 із близько 100 заручників, які залишилися живими.

Нагадаємо, що вчора Генсек ООН виступив із новим закликом до припинення вогню між Ізраїлем та Сектором Газа.

 

ХАМАСІзраїльзаручникиобмін

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