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Ізраїль попереджає про ескалацію з боку Хезболли – Reuters

17 червня 2024, 10:53
Ізраїль попереджає про ескалацію з боку Хезболли – Reuters
Фото: з вільного доступу
Загострення ситуації може мати руйнівні наслідки для Лівану та всього регіону.

Посилення транскордонного обстрілу Ізраїлю з боку ліванського шиїтського парамілітарного ісламістського руху Хезболла може спровокувати серйозну ескалацію.

Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише Reuters.

"Посилення агресії Хезболли приводить нас на межу того, що може бути ширшою ескалацією, яка може мати руйнівні наслідки для Лівану та всього регіону", ‒ сказав Хагарі.

Хезболла, яку підтримує Іран, минулого тижня здійснила найбільші залпи ракет і безпілотників за останні вісім місяців, протягом яких вона веде вогонь з ізраїльськими військовими ‒ паралельно з війною в Газі.

Після відносно інтенсивних перестірлок за минулий тиждень вчора спостерігалося помітне зменшення вогню Хезболли. 

Водночас ізраїльські військові заявили, що здійснили кілька авіаударів по групі на півдні Лівану.

ІзраїльХезболлавійна в Україніросія окупанти

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