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ПОЛІТИКА

Ізраїль посилив обстріли по всій території Сектору Гази

21 червня 2024, 21:21
Ізраїль посилив обстріли по всій території Сектору Гази
Фото: rotter
В Секторі Гази продовжуються запеклі бої.

Ізраїльські війська обстріляли Рафах та інші райони в Секторі Гази і вступили в ближній бій з бойовиками палестинського ісламістського угрупування Хамас, повідомляють місцеві жителі та ізраїльські військові. Мешканці кажуть, що ізраїльтяни намагалися завершити захоплення Рафаха, міста на південній околиці анклаву, яке з початку травня перебуває в центрі ізраїльського нападу.

Про це повідомляє Reuters.

Танки намагалися прорватися в західну і північну частини міста. Ізраїльські війська вели вогонь з літаків, танків і кораблів біля узбережжя, спричинивши нову хвилю переміщення людей з міста.

Палестинські чиновники у сфері охорони здоров'я заявили, що щонайменше 12 палестинців були вбиті в результаті окремих ізраїльських військових ударів сьогодні 21 червня. Ізраїльські військові заявили, що їхні сили проводять "точні, засновані на розвідданих" дії в районі Рафаха, де війська брали участь у ближньому бою і виявили тунелі, що використовуються бойовиками Хамас. Також повідомлялося про дії в інших частинах анклаву.

Деякі жителі Рафаха повідомили, що за останні два дні темп ізраїльського наступу прискорився. Вони додали, що звуки вибухів і пострілів, що свідчать про запеклі бої, лунають майже безперервно.

ХАМАСІзраїльСектор Гази

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