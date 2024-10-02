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Ізраїль повідомив про загибель військового під час операції в Лівані

02 жовтня 2024, 17:57
Ізраїль повідомив про загибель військового під час операції в Лівані
Amir Cohen/Reuters
"Хезболла" тим часом стверджує, що декількох поранила.
Ізраїль визнав загибель одного свого військового – 22-річного капітана, пише BBC. "Хезболла" тим часом заявила про поранення декількох ізраїльських військових під час боїв на півдні Лівану.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Це перша заява терористичної групи, яка фактично визнає бої з ізраїльською армією всередині Лівану. Зіткнення відбулися після іншої заяви "Хезболли" про те, що ізраїльські сили намагалися зайти в прикордонне місто Оддайсе сьогодні вранці, але відступили.
 
Нагадаємо, що у ніч на 1 жовтня Ізраїль оголосив операцію "Північні стріли", що фактично є наземним вторгненням на територію Лівану. Операції у попередні тижні передували масовані обстріли об'єктів "Хезболли", а також убивство лідера цього угруповання. 
ІзраїльЛіванвійна в Україніросія окупанти

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