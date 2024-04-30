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Ізраїль повністю відмовляється від систем Patriot

30 квітня 2024, 19:35
Ізраїль повністю відмовляється від систем Patriot
джерело slovoidilo
Поки що не ясно чи зможуть ці системи ППО передати Україні.

Ізраїльські військово-повітряні сили мають намір попрощатися зі своїми застарілими системами протиракетної оборони Patriot. У найближчі місяці батареї замінять на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву військових.

У лютому Цахал оголосила, що перебуває у процесі закриття кількох батарей Patriot. Персонал буде навчено керувати "Залізним куполом". Комплекси Patriot остаточно деактивують протягом двох місяців.

"Наразі ми знаходимося в процесі скорочення кількості батарей, поки вся система не буде закрита", - сказав начальник 138-го батальйону групи протиповітряної оборони, який керує Patriot.

Ракетні батареї Patriot успішно спрацювали проти деяких ракет Scud, випущених з Іраку по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року. Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в тому ж році, але вперше здійснила перехоплення лише в 2014 році, збивши безпілотник Хамас, запущений із Сектора Газа.

Протягом наступного десятиліття система перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили повітряний простір Ізраїлю в 2014 і 2018 роках.

На тлі війни, що триває в секторі Газа, Patriot використовувався кілька разів, хоча в більшості випадків перехоплювачі запускалися через помилкові ідентифікації. Тепер цю систему буде замінено більш досконалими системами протиповітряної оборони.

"Ми зрозуміли, що потрібно рухатися вперед і вдосконалювати методи захисту. Нововведення в системі ППО покращують оперативне та технічне реагування", - зазначив командир батальйону.

Найнижчим рівнем ізраїльської багаторівневої системи протиповітряної оборони є "Залізний купол" малого радіусу дії, який з 2011 року збив десятки тисяч ракет, мінометів і безпілотників, запущених по Ізраїлю.

Середній рівень - система "Праща Давида", яка призначена для збивання снарядів середньої дальності.

Найбільш далекобійними є системи "Стріла", призначені для перехоплення великих балістичних ракет.

"Незрозуміло, що буде з батареями Patriot, які дуже потрібні Україні, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет", - пише видання.

 

ІзраїльППОвійна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

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