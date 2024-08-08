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Ізраїль повинен прийняти перемир'я в Газі, щоб заспокоїти регіон – президент Ірану

08 серпня 2024, 11:11
Ізраїль повинен прийняти перемир'я в Газі, щоб заспокоїти регіон – президент Ірану
Фото: Галина Грицишин
Цей заклик став останнім у серії дипломатичних заходів західних і арабських держав, спрямованих на те, щоб Іран стримав свою відповідь.
Президент Ірану Масуд Пезешкіян вважає, що США і Європа повинні закликати Ізраїль прийняти припинення вогню у Смузі Гази, щоб зменшити напруженість на Близькому Сході.
 
Про це він заявив у розмові зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, пише Bloomberg з посиланням на Єлисейський палац.
 
Видання зазначає, що така заява “натякає на дипломатичний шлях до деескалації, у той час як Ізраїль готується до помсти Тегерана через вбивство лідера Хамасу”.
 
Цей заклик став останнім у серії дипломатичних заходів західних і арабських держав, спрямованих на те, щоб Іран стримав свою відповідь. Ізраїль заявив, що може непропорційно відреагувати на будь-який напад з боку Ірану або його проксі-угруповань, таких як Хезболла в Лівані.
 
Якщо США та західні країни дійсно хочуть запобігти війні та небезпеці в регіоні, вони повинні переконати цей режим припинити геноцид і напади в Газі та погодитися на припинення вогню”, ‒ сказав Пезешкіян Макрону.
 
Макрону зазначив зі свого боку, що Іран не повинен мститися Ізраїлю, і попередив, що подальше насильство завдасть довгострокової шкоди перспективам регіональної стабільності.

 

війна в Україніросія окупантиІзраїльСектор Гази

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