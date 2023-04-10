Ізраїль продасть Греції протитанкові ракети на 400 млн доларів
Ізраїль підписав угоду на суму 400 млн. доларів про продаж Греції протитанкових ракет Spike.
Про це повідомляє Reuters.
Spike - це керована протитанкова ракета, яка використовується в багатьох країнах ЄС і НАТО і вироблена ізраїльським державним оборонним підрядником Rafael.
"Ракети Spike зміцнять арсенал оперативних засобів грецької армії, і ми очікуємо на подальше розширення за рахунок стратегічного співробітництва в найближчому майбутньому", - сказав генеральний директор Rafael Йоав Хар-Евен.
Міністр оборони Ізраїлю заявив, що угода зміцнює зв'язки між країнами.
Минулого тижня Ізраїль та Rafael заявили, що поставлять Фінляндію передову систему ППО David's Sling ("Праща Давида") після того, як 4 квітня вона офіційно приєдналася до Організації Північноатлантичного договору.
Фінляндія отримає систему оборони, призначену для перехоплення балістичних та крилатих ракет, за 316 мільйонів євро. Це все ще вимагає схвалення з боку Сполучених Штатів, які беруть участь у розробці системи.
Приєднання Фінляндії, що поклало край семи десятиліттям військового неприєднання, приблизно подвоює довжину кордону, який НАТО розділяє з росією, і зміцнює її східний фланг.