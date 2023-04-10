Ізраїль продасть Греції протитанкові ракети на 400 млн доларів

Угода укладена лише через кілька днів після угоди про постачання системи протиповітряної оборони для Фінляндії, яка нещодавно вступила до НАТО.

Ізраїль підписав угоду на суму 400 млн. доларів про продаж Греції протитанкових ракет Spike.

Про це повідомляє Reuters.

Spike - це керована протитанкова ракета, яка використовується в багатьох країнах ЄС і НАТО і вироблена ізраїльським державним оборонним підрядником Rafael.

"Ракети Spike зміцнять арсенал оперативних засобів грецької армії, і ми очікуємо на подальше розширення за рахунок стратегічного співробітництва в найближчому майбутньому", - сказав генеральний директор Rafael Йоав Хар-Евен.

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що угода зміцнює зв'язки між країнами.

Минулого тижня Ізраїль та Rafael заявили, що поставлять Фінляндію передову систему ППО David's Sling ("Праща Давида") після того, як 4 квітня вона офіційно приєдналася до Організації Північноатлантичного договору.

Фінляндія отримає систему оборони, призначену для перехоплення балістичних та крилатих ракет, за 316 мільйонів євро. Це все ще вимагає схвалення з боку Сполучених Штатів, які беруть участь у розробці системи.

Приєднання Фінляндії, що поклало край семи десятиліттям військового неприєднання, приблизно подвоює довжину кордону, який НАТО розділяє з росією, і зміцнює її східний фланг.