Ізраїль продасть сотні своїх танків у Європу

Їх отримають дві неназвані країни Європи.

Уряд Ізраїлю вперше у сучасній історії країни вирішив продати за кордон танки Merkava.



Про це повідомляє Ynet.

Йдеться про танки Merkava Mk2, зняті з озброєння, і сучасніші Mk3. Спочатку Ізраїль песимістично дивився на те, що уживані законсервовані танки можуть зацікавити іноземні армії. Також планувалася їхня утилізація. Однак після перевірки їхнього стану виявилося, що вони придатні для продажу.

Джерела в Міністерстві оборони Ізраїлю відмовляються назвати покупців танків з посиланням на делікатність угоди. Також наголошується, що операція перебуває на фінальній стадії. Наразі очікується дозвіл з боку Сполучених Штатів Америки на перепродаж складових частин танків американського виробництва.



Відповідно до деталей угоди, продаж буде поділено на дві частини, спочатку будуть продані старші Mk2, потім – Mk3.