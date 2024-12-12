Ізраїль продовжує бойові дії в Сирії – Bloomberg

Цахал заявив, що продовжує завдавати ударів по терористичних об'єктах уздовж кордону з Сирією

Ізраїль провів нові військові операції в Сирії, зіткнувшись із критикою з боку урядів країн регіону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цахал продовжує завдавати ударів по "загрозах і терористичних об'єктах уздовж кордону" з Сирією, конфіскувавши під час обшуків кілька сирійських танків. Солдати також виявили аванпост сирійської армії зі схованкою зброї, включаючи міни, вибухівку, протитанкові ракети і додаткове військове обладнання.

Також Ізраїль завдав авіаудару по сирійському порту Латакія. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що ізраїльські авіаудари по середземноморських містах Латакія і Тартус уразили військові об'єкти, що належать поваленому режиму сирійського президента Башара Асада.