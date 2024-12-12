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Ізраїль продовжує бойові дії в Сирії – Bloomberg

12 грудня 2024, 12:56
Ізраїль продовжує бойові дії в Сирії – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Цахал заявив, що продовжує завдавати ударів по терористичних об'єктах уздовж кордону з Сирією

Ізраїль провів нові військові операції в Сирії, зіткнувшись із критикою з боку урядів країн регіону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цахал продовжує завдавати ударів по "загрозах і терористичних об'єктах уздовж кордону" з Сирією, конфіскувавши під час обшуків кілька сирійських танків. Солдати також виявили аванпост сирійської армії зі схованкою зброї, включаючи міни, вибухівку, протитанкові ракети і додаткове військове обладнання.
 
Також Ізраїль завдав авіаудару по сирійському порту Латакія. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що ізраїльські авіаудари по середземноморських містах Латакія і Тартус уразили військові об'єкти, що належать поваленому режиму сирійського президента Башара Асада.
 
Ізраїль посилив атаки на Сирію після раптового повалення Асада, завдавши ударів по стратегічних запасах зброї, щоб запобігти їх потраплянню до рук ворогів.
 
Єгипет засудив удари по об'єктах інфраструктури в Сирії. Він також повторив своє засудження захоплення Ізраїлем буферної зони вздовж свого кордону з Сирією, що викликало гнів інших арабських країн, в тому числі Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.
 
Ізраїль захопив буферну зону, площа якої, за даними армії, становить близько 250 кв. км, на наступний день після того, як повстанські угруповання скинули режим Асада. Уряд країни також насторожено ставиться до опозиційних груп, які скинули уряд Асада після швидкого територіального просування.

 

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