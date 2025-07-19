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ПОЛІТИКА

Ізраїль просить США сприяти переселенню палестинців з Гази — Axios

19 липня 2025, 14:57
Ізраїль просить США сприяти переселенню палестинців з Гази — Axios
Фото: Thinkstock
Трамп "виявив зацікавленість" у продовженні просування "переселення" палестинців з Гази.

Директор ізраїльської розвідки Девід Барнеа відвідав Вашингтон цього тижня, щоб переконати США в необхідності переселити сотні тисяч палестинців з сектора Гази.

Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела.

Зазначається, що він повідомив представнику Білого дому Стіву Віткоффу, що Ізраїль вів переговори, зокрема, з Ефіопією, Індонезією та Лівією.

Барнеа також закликав США запропонувати стимули цим країнам і допомогли Ізраїлю переконати їх.

При цьому, за даними співрозмовників видання, Віткофф не взяв на себе жодних зобов’язань, і не ясно, чи будуть США активно впливати на це питання.

Як пише видання, рішення уряду Ізраїлю виселити більшу частину населення Гази є "надзвичайно суперечливим", оскільки, зокрема, американські та ізраїльські юристи називають його "воєнним злочином".

Зазначається, що у лютому президент США Дональд Трамп запропонував вивезти усі два мільйони палестинців з Гази для "відновлення анклаву", але Білий дім "охолов" до цієї ідеї після того, як отримав значний опір з боку арабських країн.

Ізраїльські чиновники кажуть, що адміністрація Трампа сказала їм, що якщо прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу хоче реалізувати цю ідею, Ізраїль повинен знайти країни, які готові прийняти палестинців, тому він доручив Моссаду зробити це.

Крім того, Ізраїль розробляє план переселення всіх мешканців анклаву до невеликої "гуманітарної зони" поблизу кордону з Єгиптом, однак цей план також викликав занепокоєння в Єгипті та багатьох західних країнах.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що в рамках домовленостей з трьома країнами переселення палестинців буде «добровільним, а не примусовим», і що Ізраїль зобов’язується дозволити будь-якому палестинцю, який виїде, повернутися до Гази в будь-який час.

Однак, як повідомляє Axios, ідея про те, що такі масові виїзди можна вважати "добровільними" за даних обставин, "викликає сумніви".

Високопоставлений ізраїльський чиновник після зустрічі Трампа і Нетаньягу у Білому домі минулого тижня також повідомив журналістам, що Трамп "виявив зацікавленість" у продовженні просування "переселення" палестинців з Гази.

СШАІзраїльДональд ТрампСектор ГазиПалестинці

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