Ізраїль припиняє "автоматично" видавати візи співробітникам ООН

Їх розглядатимуть на індивідуальній основі.

Ізраїль перестане автоматично схвалювати заявки на видачу віз співробітникам ООН, при ухваленні рішень розглядатиме кожен випадок.

Про це заявив представник ізраїльського уряду Ейлон Леві.



"МЗС оголосило, що заявки на видачу віз від працівників ООН більше не схвалюватимуть автоматично. Натомість їх розглядатимуть на індивідуальній основі", - сказав Леві у відеозверненні.

При цьому він зазначив, що "Ізраїль перестане працювати з тими, хто співпрацює із пропагандистською машиною терористичного режиму Хамас".



"Ми закликаємо наших союзників зробити те саме і виступити за елементарну порядність у глобальних інститутах, які мають служити міжнародній безпеці, а не підривати її", - додав Леві.

Раніше в грудні президент США Джо Байден зазначав, що Ізраїль втрачає міжнародну підтримку, і його прем'єру Біньяміну Нетаньягу необхідно змінити уряд, щоб урегулювати палестинську проблему.

До цього генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що здійснена 7 жовтня атака угруповання Хамас не може стати виправданням для Ізраїлю в його діях у секторі Газа, які є "колективним покаранням палестинського народу".