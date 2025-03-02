Ізраїль припинив ввезення гуманітарки до Гази

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення закрити прикордонні переходи із сектором Газа і припинити ввезення гуманітарної допомоги через відмову Хамас. Рішення було ухвалено після того, як терористична організація відкинула план США щодо тимчасового припинення вогню.

У ніч на 2 березня влада Ізраїлю закрила прикордонні переходи на кордоні із сектором Газа і припинила ввезення гуманітарної допомоги після того, як Хамас відмовився продовжити першу фазу угоди про звільнення заручників.

Це рішення було ухвалено після того, як терористична організація відкинула пропозицію Ізраїлю за планом спеціального посланця США Стіва Віткоффа про тимчасове припинення вогню на період Рамадану і Песаха, з подальшим звільненням заручників.

Заява від Офісу прем'єр-міністра Ізраїлю наголосила, що, в контексті завершення першої фази угоди і відмови Хамас від прийняття плану Віткоффа, Ізраїль не може дозволити продовження вогню без звільнення своїх заручників.

Влада Ізраїлю наголосила, що якщо Хамас продовжить відмовлятися від запропонованого формату переговорів, це матиме серйозні наслідки.

У заяві зазначалося, що Ізраїль не допустить припинення вогню без звільнення заручників, і на тлі цієї відмови рішення уряду Ізраїлю передбачало припинення гуманітарних постачань до Гази.