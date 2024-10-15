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ПОЛІТИКА

Ізраїль приймає рішення самостійно, незважаючи на думку США – заява Нетаньягу

15 жовтня 2024, 09:36
Ізраїль приймає рішення самостійно, незважаючи на думку США – заява Нетаньягу
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
На разі Тель-Авів готує атаку на військові об'єкти Ірану.

Ізраїль заявив, що прислухається до Сполучених Штатів Америки, але вирішуватиме свої дії відповідно до власних національних інтересів, пише Reuters, посилаючись на заяву офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Заява була реакцією на статтю Washington Post, у якій йдеться, що Нетаньягу сказав адміністрації президента Джо Байдена, що Ізраїль завдасть ударів по іранських військових, а не ядерних чи нафтових цілях.

У Вашингтоні зустріли таку заяву із полегшенням, передає газета.

Співрозмовник журналістів зауважив, що Нетаньягу зайняв "більш помірковану позицію" в цій дискусії, ніж раніше.

Очевидне пом'якшення позиції прем'єр-міністра вплинуло на рішення Байдена надіслати Ізраїлю потужну систему протиракетної оборони, сказали обидва посадовці. Адже, як акцентував один із них, після цієї розмови американський президент був більш схильний до такого рішення.

Білий дім не надав негайного коментаря. Офіс ізраїльського прем'єр-міністра заявив, що "ми прислухаємося до думки Сполучених Штатів, але будемо приймати остаточні рішення, виходячи з наших національних інтересів".

Раніше Байден заявив, що не підтримає атаку на ядерні об'єкти Ірану, а нафтові ринки завмерли у напруженні через можливість ізраїльського удару по іранських нафтових родовищах. Удар Ізраїлю по іранських нафтових об'єктах міг призвести до різкого зростання цін на енергоносії, а атака на ядерні об'єкти країни спровокувала подальшу ескалацію і пряме залучення США у конфлікт, зазначали аналітики.

СШАІзраїльІранБіньямін Нетаньяху

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