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Ізраїль рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок на Мальдіви

04 червня 2024, 17:51
Ізраїль рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок на Мальдіви
Фото: visitmaldives.com
Застереження стосуються також ізраїльтян із подвійним громадянством

Міністерство закордонних справ Ізраїлю рекомендувало ізраїльським громадянам не подорожувати на Мальдіви.

Про це повідомляє Reuters.

Рекомендація, як заявили в ізраїльському міністерстві, стосується також ізраїльтян із подвійним громадянством.

"Громадянам Ізраїлю, які вже перебувають в країні, рекомендується розглянути можливість виїзду, оскільки якщо вони з якоїсь причини опиняться в біді, нам буде важко надати їм допомогу", - йдеться у заяві міністерства.

Відповідну рекомендацію видали після того, як у неділю уряд Мальдівів заборонив в'їзд відвідувачам з ізраїльськими паспортами.

За даними мальдівського уряду, за перші чотири місяці цього року Мальдіви відвідали 528 громадян Ізраїлю, що менше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли їх було 4 644.

Нагадаємо, уряд Мальдівських островів заборонить ізраїльтянам відвідувати свою країну, відому люксовими курортами, посилаючись на війну в Секторі Гази.

війна в Україніросія окупантиМальдівиІзраїль

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