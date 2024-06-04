Ізраїль рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок на Мальдіви

Застереження стосуються також ізраїльтян із подвійним громадянством

Міністерство закордонних справ Ізраїлю рекомендувало ізраїльським громадянам не подорожувати на Мальдіви.



Про це повідомляє Reuters.

Рекомендація, як заявили в ізраїльському міністерстві, стосується також ізраїльтян із подвійним громадянством.



"Громадянам Ізраїлю, які вже перебувають в країні, рекомендується розглянути можливість виїзду, оскільки якщо вони з якоїсь причини опиняться в біді, нам буде важко надати їм допомогу", - йдеться у заяві міністерства.

Відповідну рекомендацію видали після того, як у неділю уряд Мальдівів заборонив в'їзд відвідувачам з ізраїльськими паспортами.

За даними мальдівського уряду, за перші чотири місяці цього року Мальдіви відвідали 528 громадян Ізраїлю, що менше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли їх було 4 644.

Нагадаємо, уряд Мальдівських островів заборонить ізраїльтянам відвідувати свою країну, відому люксовими курортами, посилаючись на війну в Секторі Гази.