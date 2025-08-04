Ізраїль розглядає розширення військової операції в Газі – FT

Розширений наступ, ймовірно, завдасть серйозних втрат цивільному населенню і змусить сотні тисяч людей знову евакуюватися.

Ізраїльський уряд розглядає можливість розширення військової операції в секторі Газа, аби посилити тиск на Хамас та домогтися звільнення ізраїльських заручників.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на ізраїльських посадовців.

Як заявив один із високопосадовців уряду Беньяміна Нетаньягу, Ізраїль "веде діалог" з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо планів наступу. Проте конкретних рішень поки не ухвалено — засідання кабінету безпеки заплановане на 5 серпня.

За даними FT, операція може охопити нові райони центральної частини Гази та міста Газа — саме туди було евакуйовано значну частину населення. Ізраїльська армія, за оцінками, вже контролює близько 75% території анклаву, який зазнав масштабних руйнувань.

Уряд Нетаньягу заявляє, що дії спрямовані не лише на воєнний тиск, але й супроводжуватимуться доставкою гуманітарної допомоги — зокрема до районів, не контрольованих Хамас. Водночас міжнародні організації попереджають: понад 2 мільйони жителів Гази перебувають на межі голоду, а кількість загиблих, за даними місцевої влади, перевищила 60 тисяч осіб.

Попередні перемовини щодо 60-денного припинення вогню провалилися після того, як Ізраїль і США відкликали свої делегації з Дохи. Сторони звинувачують одна одну: Ізраїль — Хамас у завищених вимогах щодо виведення військ і звільнення в’язнів, Хамас — Ізраїль у відмові надати гарантії завершення війни.

Другий ізраїльський чиновник повідомив FT, що нинішні заяви також мають на меті психологічний тиск на Хамас, щоб змусити його повернутися до переговорів.

На тлі зруйнованої інфраструктури та масової гуманітарної кризи, новий наступ Ізраїлю, як прогнозують аналітики, лише поглибить міжнародну критику на адресу Тель-Авіва та ще більше ускладнить перспективи політичного врегулювання.