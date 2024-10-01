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Ізраїль розпочав наземну операцію "Північні стріли" проти Лівану – Reuters

01 жовтня 2024, 08:33
Ізраїль розпочав наземну операцію
Фото: AFP
Цахал називає свої дії "обмеженими локалізованими рейдами".
Збройні сили Ізраїлю розпочали наземну кампанію у Лівані. Операцію назвали "Північні стріли".
 
Про її початок Цахал офіційно повідомив у своїх соціальних мережах, пише Reuters.
 
Як пише Reuters, свої дії війська називають "обмеженими локалізованими та цілеспрямованими рейдами проти "Хезболли" у прикордонних районах південного Лівану". Цілі, які підлягають знищенню, "становили безпосередню загрозу для поселень на півночі Ізраїлю".
 
Операція відбувається за підтримки повітряних сил та артилерії, які "завдають точних ударів по військових об'єктах". Армія діє "відповідно до рішень та в межах повноважень, наданих політичною владою".
Ліванвійна в Україніцахалросія окупанти

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