Ізраїль розпочав нову наземну операцію на півночі

Також Цахал підтверджує удари по колишній школі та мечеті в Дейр-ель-Балах.

Армія оборони Ізраїлю заявила про початок нової наземної операції на півночі Смуги Гази в місті Джабалія. Операція Цахал спрямована, аби перешкодити спробам Хамасу відновити свої позиції в цьому районі.

Про це повідомляє Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю оточила Джабалію вночі після отримання розвідувальних даних про бойовиків і інфраструктуру Хамас у цьому районі.

За інформацією Цахалу, було здійснено авіаудари і артилерійські обстріли, які були спрямовані на десятки об'єктів Хамас у Джабалії, включаючи склади зброї, тунелі, осередки бойовиків та інші об'єкти інфраструктури.