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Ізраїль розпочав нову наземну операцію на півночі

06 жовтня 2024, 16:57
Ізраїль розпочав нову наземну операцію на півночі
Фото: facebook.com idfonline
Також Цахал підтверджує удари по колишній школі та мечеті в Дейр-ель-Балах.
Армія оборони Ізраїлю заявила про початок нової наземної операції на півночі Смуги Гази в місті Джабалія. Операція Цахал спрямована, аби перешкодити спробам Хамасу відновити свої позиції в цьому районі.
 
Про це повідомляє Times of Israel.
 
Армія оборони Ізраїлю оточила Джабалію вночі після отримання розвідувальних даних про бойовиків і інфраструктуру Хамас у цьому районі.
 
За інформацією Цахалу, було здійснено авіаудари і артилерійські обстріли, які були спрямовані на десятки об'єктів Хамас у Джабалії, включаючи склади зброї, тунелі, осередки бойовиків та інші об'єкти інфраструктури.
 
"Операція триватиме стільки, скільки буде необхідно, систематично завдаючи ударів і знищуючи інфраструктуру терористів в цьому районі", — зазначили в Цахал.
 
На тлі розширеної операції Армія оборони Ізраїлю також оголосила, що готується евакуювати цивільне населення з усієї півночі Гази, а також збільшити площу гуманітарної зони в південній частині сектора Гази. 
 
Саме в цю зону, де зараз проживає переважна більшість населення Гази, доставляється більша частина гуманітарної допомоги. Там також розташовані польові госпіталі.
 
Також Цахал підтверджує удари по колишній школі та мечеті в Дейр-ель-Балах.

 

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